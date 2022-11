50 aasta eest katusel meelt avaldanud mehed mäletavad kõike, nagu olnuks see eile

1972. aasta 1. novembril ühe poisina katusel viibinud paidelane Mart Mikson ütles, et viimati said nad selle seltskonnaga kokku 20 aasta eest. Siis oli neljakorruseline ühiselamuhoone, mille katusele tookord roniti, veel alles. «Nüüd on hoone lammutatud, kuid mälestused püsivad sellele vaatamata,» sõnas ta.