Rapla-Järvamaa päästepiirkonda juhataja Tanel Vahter sõnas, et nii nagu üle Eesti, siis välijuhtideta poolaastal on päästesündmuste arv langenud ka Järvamaal oma 15%. “Kui me võtame ette III astme päästesündmused, kuhu peaksid reageerima ka välijuhid, siis neid on vahepealsel ajal Järvamaal olnud kolm (juuli alguses mitmepäevane metsatulekahju Türi vallas Saueaugu külas, augusti keskel Järva vallas kuivatitulekahju, augusti teises pooles Paide linnas, Mündi külas viljapõllupõleng, kus kombain sõitis elektriliinidesse- toim),” avaldas ta.