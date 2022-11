Türil juhivad valda uued inimesed

Volikogu esimehe kandidaatidele esitati ridamisi küsimusi. Andrus Eensoo selgitas, et tal on nägemus, kuidas peaks edaspidi kulgema volikogu töö. "Minu soov on muuta volikogu istungid professionaalsemaks ja sisukamaks. Tahan tegeleda sellega, et sellest tehtaks kvaliteetsed ülekanded, mis on vallakodanikele ka järelvaadatavad," rääkis ta. Samuti lubas ta tuua istungitele helistatava kella, et hoida volikogus korda. Oma juhtimist soovib ta aga jagada abiesimehega.