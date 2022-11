Teatri uus juht ammutab inspiratsiooni kodulinnast

Idee autor on rakendusteatri tausta ja Paide juurtega Mariliis Peterson, kes asub uuest aastast Paide teatri kunstilise juhi rolli. Peale tema moodustavad teatri kolmeliikmelise tuumiku dramaturg ja produtsent. Etendajaid ja kunstnikke on plaanis kaasata projektipõhiselt oma ala professionaalide seast. Peterson näeb teatri orgaanilise osana ka muusika- ja teatrimaja töötajaid ning kohalikke inimesi.

Mariliis Petersoni ütlust mööda on märkimisväärne, et väikeses linnas nagu Paide on ja jätkab tegevust oma teater. Ta loeb enda aega Paides enne teatrit ja koos teatriga. «Näen teatris võimalusi mitmekülgseks koostööks, eksperimentideks ja residentuurideks ning seda kõike siinsamas Paides. Esimene samm on luua uue teatri meeskond, mis toimub avaliku konkursi teel. Olulise osana kuulub meeskonda ka Paide kogukond,» selgitas ta.