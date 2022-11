Wittensteini tegevusmuuseumi turundusjuht Eliis Õunapuu ütles, et Männi kogus leidub lauamänge erinevatest ajastutest. "Vanimad pärinevad Eesti eelmise vabariigi aegades. Ohtralt on mänge ka nõukogude ajast," märkis ta.

Samas saab näitusel näha ja isegi vaadata Õunapuu sõnul ka täitsa tänapäevaseid lauamänge. "Päris mängida me muuseumis siiski ei luba ehkki see võiks justkui tegevusmuuseumis kohane olla. Aga need mängud ei kuulu ju meile ning mänguhasardis võib nii mõndagi juhtuda," põhjendas ta.