Kirikus olid rääkimas õppejõud Marju Kõivupuu ja maastikuarhitekt Tiina Tuulik. Nad mõlemad on surma teemadega sina-peal ja oskavad edasi anda teadmisi, mida nad oma uuringutes on avastanud.

Tiina Tuulik on oma erialast tulenevalt kokku puutunud tuhastamise teemaga, kuid pigem selle poole pealt, et kuhu ja mismoodi tuhk surnuaedades panna ning kuidas tuleks tänapäeval surnuaedu planeerida, et sinna saaks matta urne ning oleks koht ka tuhapuistealadele ja tuhamüürile. "Tuhastamine on meie matmiskultuuris midagi uut, mis tuleks sobitada ajalooliste matmistavade ja -paikadega," selgitas ta.