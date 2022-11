Paide kassitoa eakaim kass Hallu hoiab majas korda

Hallu on isane kass, kel vanust umbes 12 või 13 aastat. Nii on vähemalt arvanud loomaarstid, kes on ta hambaid ja füüsilist seisundit hinnanud. Vaatamata väärikale eale on Hallu Paide kasside hoiukodus Paikass tõeline boss, kes sekkub kohe kui nooremad kamraadid tülitsema lähevad või liiga ülemeelikult käituvad.