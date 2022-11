Sompus sügisilm võtab võimust

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sajutõenäosus on suurem Lääne- ja Põhja-Eestis. Puhub edela- ja lõunatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 2-8, saarte rannikul kuni 10 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 6-10, puhanguti 13 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Kohati võib veidi vihma sadada. Nähtavus on heast mõõdukani. Sooja on 4-6 kraadi.

Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab Põhja-Eestis kohati vihma, vastu õhtut jõuab saartele merelt uus vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Puhub edela- ja lõunatuul 6-13, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 6-10, puhanguti 13 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 4-6 kraadi.