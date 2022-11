Vabatahtlikud päästjad õnnistasid uued kaitseriided sisse pannkookidega

Järva-Jaani vabatahtlik päästja Ivar Kärner ütles, et Päästeametilt toetusena ettenähtud raha eest otsustas nende komando uuendada oma kaitseriietust, sest vanad olid juba oma aja ära elanud. "Ostsime seitse komplekti uusi Rosenbaueri kaitseriideid ja kiivrid. Roobade, nagu päästjad neid kutsuvad, hind on kusagil 1300 eurot ja kiiver sinna juurde umbes 300 - 400 eurot. Seega tuli kogu komplekt kokku kusagile 2000 euro kanti," selgitas ta. See on päris suur investeering, mille tarvis meestel endil poleks kusagilt raha võtta.