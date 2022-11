Chris Murro ütles, et esmalt võttis hommikul temaga ühendust Paide Linnameeskonna kapten Andre Frolov, kes uuris, kas ta ikka õhtul mängule tuleb, sest meeskonnal olevat talle üllatus varuks.

Enne mängu tulidki mehed kingitust Murro sõnul üle andma. "Nad olid näinud telesaadet "Märgatud Eestis", kus ma rääkisin oma jalgpallurite särkide kogust ja suurest toetusest Paide Linnameeskonnale. Sealt jäi neile kõrva, et mul pole eriti palju võimalusi käia teatrietendustel, sest piletid on kallid. Seepärast nad Piletilevi kinkekaardid kinkisidki, et saaksin teatrisse minna kui jalgpallihooaeg vahepeal läbi saab," selgitas ta.