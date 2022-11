Tallinna-Tartu maantee uus lõik avatakse neljarealisena

GRK ehitusjuht Kaido Ivask ütles, et Võõbu ja Mäo vaheline lõik on nüüd 1,9 kilomeetrit lühem, mis hoiab sõitjail kokku nii mõnegi minuti sõiduaega. «Esialgu on uus teelõik liikluseks avatud kaherealise ehk 1+1 teena, kus liikluspiirang on 90 ja kohati 70 km/h. Julgen öelda, et projektrijärgseks liikluskorralduseks ehk 2+2 kiirteena peaks tee avatud olema oktoobri teises pooles, kui paigaldatud on ka osaliselt puuduvad sõidusuundade vahelised piirded, mis on Türgist Eesti poole teel,» selgitas ta.