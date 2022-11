SEB uuring: enam kui pooled Eesti inimestest säästavad varasemast vähem

Uuringus paluti Eesti elanikel võrrelda enda viimase kuue kuu säästmisharjumusi sellele eelnenud poolaastaga. Vastanutest 53% märkis, et nad säästsid vähem ning 25% vastas, et säästsid sama palju. Varasemast rohkem säästnuid oli 11% ning sama palju ei osanud hinnangut anda. Võrreldes varakevadel läbi viidud SEB uuringuga on näha, et inimestel on tekkinud vähem säästmisvõimalusi. Kevadel väitis umbes kolmandik vastanutest, et nad säästavad vähem ning sama palju oli neid, kelle säästuvõime oli jäänud endiseks.

Eelmise kuue kuuga võrreldes on säästmine märkimisväärselt vähenenud kõikides vanuserühmades. Kui kevadel leidis 31% 30-39-aastastest, et on varasemast vähem säästnud, siis nüüd on samas vanuserühmas kasvanud see näitaja 51%ni. Varasemast rohkem on saanud säästa enim 18-29-aastased, kuid ka seegi protsent on kevadisega võrreldes langenud. Kui kevadel vastas tervelt 29% 18–29-aastastest, et nemad säästsid varasemast rohkem, siis nüüd on väidab seda 17%.

„Eestimaalaste säästude kiire kasv pidurdus juba mullu sügisel. Säästmist pärsib rekordiline inflatsioon, mis võrreldes aasta tagusega on alates maikuust olnud üle 20 protsendi. Aasta kõrgeim oli see augustis, kui tarbijahinnad kerkisid aastases võrdluses 25,2 protsenti. Hinnatõusu keskkonnas läheb suur osa sissetulekutest igapäevakulutusteks ehk nagu näitab ka uuring, siis üle poole oli neid, kes säästsid vähem kui varem,“ ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.