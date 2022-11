Kriiside virvarris aitab pea selgena hoida mobiilirakendus „Ole valmis!“

Lisaks käitumisjuhistele, soovitustele ja näpunäidetele on rakenduses „Ole valmis!“ kirjas ka telefoninumbrid, mille kaudu erinevate murede korral abi saada. Samuti on äpi kasutajatel võimalik saada automaatseid ohuteavitusi otse sündmuse või kriisiolukorra lahendamise infosüsteemist. „Sõnumi koostaja on esialgu Päästeamet, tulevikus saab seda teha näiteks ka Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus või mõni muu asutus, mis sündmust juhib. Äpi kasutaja saab ise seadistada, missuguse piirkonna kohta ta teavitusi saada tahab. Valida saab mitu piirkonda, näiteks saab ära märkida oma kodukoha ja suvila ala, mis võivad olla teine teises Eesti otsas. Samas on võimalik saada teavitusi ka kogu Eesti kohta, jättes lihtsalt kitsendused lisamata,“ selgitas Elisa Jakson.

Rakenduse „Ole valmis!“ on oma nutiseadmesse laadinud enam kui 89 000 eestimaalast. See näitab, et paljudele on väärt abimees juba ammune tuttav, kuid omajagu on neidki, kellele see on veel avastamata. „Seepärast tasub noorematel, kel nutiseadmetega soojad igapäevasuhted, tunda huvi ka eakamate lähedaste vastu ja võimalusel aidata neilgi rakendus alla laadida. Kindlasti leiavad sealt avastamist ja kasulikku lugemist-vaatamist nii noored kui ka eakamad,“ julgustas Jakson.