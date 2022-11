Noortegarantii tugisüsteemiga liitus esmakordselt 73 kohalikku omavalitsust

Sotsiaalkindlustusameti noortegarantii nõuniku Heidi Paaborti hinnangul on valdkondadeülene koostöö noorte toetamisel spetsialistidele üha olulisem. „Kuna noorte vajadused on väga erinevad, siis ei ole võimalik neid ainult ühe valdkonna sees toetada. Spetsialisti roll olenemata valdkonnast on noori oma eesmärkide seadmisel võimestada ja julgustada neid ise vastutust võtma. Lisaks noorte tunnetatud murekohtade lahendamisele on vajadus toetada ka nende igapäevaelu: emotsioonide juhtimine, heaolu, väärtushinnangud, valikud ja oskused. Noorte motivatsiooni hoidmiseks peab nende toetamine ja liikumine erinevate tegevuste ja teenuste vahel olema lihtne, selge ja sujuv,“ ütleb Paabort.

„Valdkondadeülese töö olulist peegeldab ka see, et kui mullu liitus noortegarantii tugisüsteemi seirega 60 kohalikku omavalitsust, siis sügisel alustasid või jätkasid noortele lahenduste pakkumist rekordilised 73 omavalitsust.“

Liitunud 73 omavalitsuse nimekirjadest tuli välja 12 391 mitteõppivat ja -töötavat noort. Võrreldes eelmiste aastatega on jäänud naiste (44%) ja meeste (56%) osakaal üsna samaks. Tõusnud on gümnaasiumiharidusega noorte osakaal (36%-lt 40%-le). Endiselt on 82%-l seires välja tulnud noorte õppekeeleks olnud eesti keel ning 18%-l muu keel.

Eelmise aastaga võrreldes on mitteõppivate ja -töötavate noorte arv vähenenud kümnes kohalikus omavalitsuses keskmiselt 8%, 50s eelmises seires osalenud omavalitsuses on arv tõusnud keskmiselt 18%.