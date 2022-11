Luminori peaökonomist: oktoobris hinnad langesid, kuid hinnasurve püsib

Uusküla sõnul langesid oktoobris, võrreldes septembri tasemega, restoranide ning hotellide hinnad. Teisalt sõltuvad tema sõnul selles kaubagrupis hinnad hooajast, mistõttu oli oktoobrikuine hinnalangus tavapärane. „Endiselt kasvasid hinnad aga teises väga olulises kategoorias, milleks on toit ja mittealkohoolsed joogid. Hinnad on hakanud kasvama ka sideteenuste osas, näidates hindade aegavõtvat ülekandumist ka teistesse kaupadesse ning teenustesse,“ lisas ta.

Peaökonomisti sõnul mõjutas hooajavälistest teguritest hindade arengut eluasemega seotud kulutuste osaline kompenseerimine ning universaalteenuse rakendamine. „Need tõid eluasemega seotud kulud alla 11,2 protsendi võrra. Sellegipoolest on koduga seotud kulud jätkuvalt 51,9 protsenti kõrgemad kui eelneval aastal. See näitab, kui olulised on valitsuse meetmed hinnatõusu ohjeldamisel, kuid ka seda, et koduga seotud kulud on jätkuvalt väga kõrgel tasemel,“ selgitas Uusküla.