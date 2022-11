Järvamaa gümnasistid külastasid Pärnumaa ettevõtteid

Esmalt külastati Pernova Loodusmaja, kus õpilased said mõista loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust ja mõju igapäevaelule, loodusele ja ühiskonnale. Järgmiseks sõideti ettevõttesse Dipperfox OÜ, kes on pärjatud 2022. aasta parima ettevõtte tiitliga. Firma valmistab ja müüb kännupuure maailma turule. Firma on tegutsenud aastast 2018, kuid nende edulugu sai alguses aastal 2020, kus nad hakkasid oma toodet turundama sotsiaalmeedia platvormil TikTok, mis andis suure tõuke kännupuuri müügile.