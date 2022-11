Paides koolitatakse võrkpallikohtunikke

Koolitus on suunatud kõikidele huvilistele, kes soovivad tegutseda võrkpallikohtunikuna. Koolitus on ka baasiks, et liikuda edasi tippkohtuniku ameti suunas. Läbinute seast loodetakse leida kohtunikele järelkasvu, aga samuti on koolitusele oodatud kõik teised huvilised, et koguda teadmisi võrkpallireeglitest ja vilistamisest.