Maainimesed jäävad ilma kaheksa aastat tegutsenud poest

Vitali Gansen märkis, et poes on lihtne odavama hinnaklassi kaup, mis jõuab Eestisse Poolast ja Leedust. «Kuigi rõivaid ega jalatseid Koerus üheski teises poes ei müüda, on ostjaskond märkimisväärselt kahanenud ning see muudab kaupluse edasise eksisteerimise raskeks,» lausus ta. «Tänagi on läbi astunud ainult kolm inimest ja vaid üks neist ostis kolmeeurosed kindad.»