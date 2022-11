Lugeja küsib: Millal peab tööandja mõõtma radoonisisaldust õhus?

Kõrgendatud radooniriskiga maa-alad on näiteks Tallinn, Tartu, Võru, Türi, Jõhvi, Jõgeva. Kogu loetelu on leitav SIIT .

Tööruumide õhu radoonisisalduse mõõtmine tuleb enamasti teha juuli lõpuks 2023, mõnedes omavalitsustes on aega märtsini 2026. Tähtaeg sõltub ajast, mil omavalitsus nimekirja lisati. Arvesse tuleb võtta, et mõõtmiseks on kaks varianti – mõõtmised vältavad aasta aega või mõõtmised toimuvad ajavahemikul 1. novembrist kuni 30. aprillini. Esimest ja pikemat aega vältavat mõõtmist enam tähtaegselt läbi viia ei jõua, sest juulini 2023 on aega vähem kui aasta.