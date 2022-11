Energiaturu ülevaade: päevasel ajal on universaalteenuse hind börsist odavam

Oxfordi energiainstituudi uuringu järgi võib hinnalae kehtestamine tuua kaasa korraga gaasihindade tõusu ja volatiilsuse kasvu. Plaani suhtes kriitilised on ka veeldatud maagaasi Euroopasse eksportivad ettevõtted, kes on lae kehtestamise korral ähvardanud oma lastid viia mujale üle maailma. Norra suurim energiaettevõte Equinor hindab, et piirhind põhjustaks tarbimise kasvu pakkumist lisamata.

Veel mõni kuu tagasi olid Euroopa riikide valitsused valmis kulutama sadu miljardeid eurosid, et kaitsta elanikke sel talvel ajaloo rängima energiakriisi eest. Tänu õnnele keskmisest oluliselt soojema ilma näol ja sihipärastele pingutustele kulutada vähem kütuseid, on kollektiivne abisumma kujunemas oodatust väiksemaks. Näiteks Ühendkuningriikides on kulutused kujunemas veerandmiljardi naela võrra väiksemaks. Põhjuseks on eeskätt asjaolu, et praeguse aastaaja kohta ebatavaliselt kõrgete temperatuuride tõttu ei ole pidanud majapidamised tavapärasel tasemel kütet kasutama. Ajaloolise keskmisega võrreldes kulutasid britid keskmisega võrreldes oktoobris 19% vähem gaasi.

Euroopa energiaturgusid hoiab soe sügis

Euroopa suurima gaasitarbija Saksamaa tööstusettevõtted kasutasid septembris tavapärasest 19% vähem gaasi, kodukliendid ja väiksemad ettevõtted aga koguni 36% vähem. Suures osas kindlasti tänu soojemale ilmale. Riigi valitsuse arvutuste järgi läheb Venemaa gaasi asendamine neile maksma ligi 46 miljardit eurot, kuid see number võib muutuda sõltuvalt energiahindade kõikumisest. Neis hiiglaslikes numbrites ei peegeldu ainult toimetulekuvajadus ees ootava talvega, vaid regiooni kaubandussuhete pikaajaline katkemine Moskvaga.