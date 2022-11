Karjäärispetsialistid pakuvad üleilmse karjäärikuu puhul tasuta nõustamist

Kuni 13. detsembrini kestvad üritused on mõeldud spetsialistidele, kes toetavad inimesi haridus- ja tööalastes valikutes ning on abiks karjääri kujundamisel kompetentside arendamisel, aga ka noortele ja täiskasvanutele.

Selleks, et täiskasvanuid haridus- ja tööalaste valikute langetamisel paremini toetada, pakuvad Karjäärinõustajate Ühingu liikmed karjäärikuu vältel nii personaalset kui ka grupiviisilist karjäärinõustamist.

Karjäärinõustamisele on oodatud ka töötavad täiskasvanud. „Vahel on inimene rutiini kinni jäänud ning ei pane tähelegi, kui palju on muutunud tema ümber ja temas endas. Kas töö vastab endiselt tema vajadustele? Karjäärinõustamine annab võimaluse iseenda peale mõelda ja saada enda valikute lahti mõtestamisel professionaalset toetust,“ ütles Karjäärinõustajate Ühingu liige Tuuli Mekk.