Ministrile määriti Väätsal mett mokale

Minister, kes on oma töö ja teiste tegemiste kõrvalt jätkuvalt ka aktiivne Väätsa kogukonna liige, käis oma mõtteid jagamas põhikooli seitsmenda klassi õpilastega. Ta lohutas noori, et kui nad veel põhikoolis ja ka gümnaasiumi lõpetanuna ei tea, mis ametit tulevikus pidada, pole see sugugi maailmalõpp - igal asjal on oma aeg. Küll aga soovitas ta noortel näidata üles aktiivsust ning kasvatada seeläbi oma tutvusringkonda - iial ei tea, mil näiteks kodutütarde või noorkotkaste organisatsioonide või kooli õpilasesindusega liitudes saadud kogemused ja tutvused tulevikus määravaks võivad osutuda.