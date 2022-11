Järvamaal otsitakse sportliku pere kandidaate

Reinfeld rääkis, et Eestimaa sportlike perekondade tunnustamise eesmärk on näidata perega koos sportimise tähtsust. "Regulaarne liikumisharrastus saab alguse kodust. Vanemate elurütm annab ka lastele eeskuju ning aitab juurutada elukestvaid liikumisharjumusi," lausus ta

Konkursile on Reinfeldi sõnul oodatud pered, kes on paistnud silma ja olnud eeskujuks teistele oma sportliku mõtlemise ja tegudega. "Perega koos tegutsemine, positiivne ellusuhtumine ja entusiasm on ju tegelikult innustuseks ja eeskujuks meile kõigile. Liikuv ja sportlik pere on kokkuhoidev ja hooliv, seal sirguvad lapsed on tugevamad ja tervemad," kiitis ta kõiki peresid, kus sport au sees.