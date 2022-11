Keskkonnaameti töötajad jäävad reedeti kodukontoritesse

„Inimesed, kes soovivad ametnikult nõu või abi, on Keskkonnaameti kontoritesse ikka oodatud, kuid selleks tuleb kindlasti aeg varem klienditoe telefoni kaudu kokku leppida. Kui inimene tuleb lihtsalt kohale, võib juhtuda, et soovitud spetsialist pole sel ajal vaba, on hoopis välitöödel või kodukontoris. Et inimene oma aega asjata ei kulutaks, palume enne kohaletulekut meile ette helistada,“ selgitas Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.