PILDID ⟩ Tallinna-Tartu maantee uhiuuel lõigul läks jälle kaoseks

Esmalt juhtuski õnnetus veoautoga, mis sõitis teetöömasinale tagant sisse. Vaatamata sellele, et teetöömasin oli tagant suure, valgustatud möödasõidunoolega tähistatud.

Veoautot MAN juhtinud mees väitis, et talle tuli vastu täistuledega auto ja see pimestas sedavõrd, et ta ei näinud teeääres parkivat teetöömasinat.