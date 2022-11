PILDID ⟩ Tallinna-Tartu maanteel läks jälle kaoseks

Kesk-Eesti politseijaoskonna välijuht Valdur Mõttus selgitas, et täna hommikul kella 6.30 paiku sai politsei teate, et Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Otiku külas sõitis veoauto MAN tagant sisse teehooldusmasinale. "Masin seisis maantee ääres selleks, et suunata autojuhid õigele rajale. Liiklejate suunamiseks vilkus teehooldusmasina küljes suur kollane nool," täpsustas ta. "Hooldusmasinas kokkupõrke ajal inimesi ei olnud."