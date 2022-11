Järvamaa abipolitseinikud kutsuvad taas helkurkõnnile

"Pimedal ajal on oluline olla liikluses nähtav. Helkur on selleks oluline abivahend, seda olukorras, kus omavalitsused on sunnitud kõrgete elektrihindade tõttu tänavavalgustuse lausa öösiti välja lülitama", sõnas MTÜ Järvamaa Abipolitsinikud juhatuse esimees Margus Nurmik. „Ei tasu siis ära ehmatada, kui noored tulevad ja helkuri, kui kõige odavama elukindlustuse pihku suruvad.”