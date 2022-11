Paide politseimaja relvaladu täienes ootamatult püssi ja püstoliga

Lääne prefektuuri lubadegrupi koordinaator Kristi Laas selgitas, et enamasti jõuavad vanad püstolid ja püssid politseinikeni siis, kui inimesed leiavad need oma elumajade või vanade talumajade remontimise käigust. “Neid on leitud nii majade seest kui ka majade küljest,” täpsustas ta. “Padruneid leitakse erinevatest kohtadest, aga ka maad kaevates maa seest. On olnud juhus, kus inimene leidis padrunid, kui koplis lehmad tallasid maad ja muda seest tulid välja padrunid, samuti leiti ükskord padrunid aiamaalt maa sisse maetud supipoti seest.”