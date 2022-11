Jan Elhøj ja Morten Kirckhoff on Taani avalik-õigusliku ringhäälingu DR2 teleprogrammi saate «Nul stjerner» juhid. Kuigi nende 2019. aastast eetris oleval reisisaatel on selja taga neli hooaega, on nad mõlemad üle 25aastase teletöö kogemusega.