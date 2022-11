Lõppenuks kuulutatud lehevedu siiski jätkub

Türi linnas alustati ka sel sügisel juba tavaks saanud lehtede äravedu, mis toimus kahel päeval nädalas. Vedu korraldav Türi Haldus andis küll teada, et viimane veopäev on 28. oktoobril, ent kinnistuomanikud sellega leppida ei tahtnud – kõik puud polnud selleks ajaks veel lehti langetanud ning riisumist on veel praegugi omajagu.