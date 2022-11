Järva kaitseliitlased on Eestis kõige aktiivsemad

Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant Kuido Pettai selgitas, et iga sõjaaja ametikohale määratud organisatsiooni liige peab panustama aastas riigikaitsesse 48 tundi ja järvakad on sellel aastal näidanud end parimast küljest ning olnud eeskujuks kogu organisatsioonile.

Pealikule valmistas rõõmu, et 75protsendise osaluse sees on nii vanemad liikmed, kui ka need, kes on selle aastanumbri sees otsustanud organisatsiooniga liituda Ukrainas aasta alguses puhkenud sõja valguses.