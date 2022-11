Rabasaare linnavõitluslinnaku ehitustööd edenevad hoogsalt

"Meil on hea meel, et Rabasaare linnavõitluslinnaku objektid valmivad määratud tempos. Juba praegult on valminud sild üle Soodla jõe ning mõned teed. Juba kevadel saame linnavõitluslinnaku avada ning kaitseväe üksustele väljaõppeks kasutusse anda," märkis RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.