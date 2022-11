Järva vallas luuakse uut hallatavat asutust

„Sellega vähendame asutuste juhtide koormust, et nad saaksid tegeleda oma põhitööga, mitte näiteks torude ja katustega," selgitas Järva vallavanem Toomas Tammik ja lisas, et hallatavate asutuste juhtidega on sellest räägitud ning valdav osa tunnevad selle üle heameelt, et koormus väheneb. Seoses uue asutuse loomisega on oodata kulude kokkuhoidu.