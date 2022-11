Järvamaal alustab tööd Villa Alfred

„Läks pikemalt, kui planeerisime," sõnas hooldekodu eestvedaja Kristi Reinberg Järva vallale. Tema sõnutsi on hooldekodu loomine päris pikk protsess ning seetõttu on see võtnud ka pea kolm aastat. Kuigi algselt planeeriti hooldekodu avada juba kevadel, siis nüüdseks on avamine lükkunud novembrisse. „Kevadest on saanud sügis, kuid lõpuks on ta valmis."