Noored võrkpallurid ootavad märkamist

Järvamaa kogukonnafondi juhatuse liige Valev Väljaots andis teada, et Peet Raigi nimeline noore võrkpalluri sihtkapital ootab huviga kandidaate, kellele võiks stipendiumid üle anda. "Stipendium on asutatud sooviga kaasa aidata võrkpalli arengule Järvamaal, innustada ja tunnustada tublisid noori võrkpallureid ning toetada nende arengut," lausus ta.

Stipendiumi suurus on 250 eurot ning see antakse kuni 21-aastasele võrkpallurile, kelle sportlikud ambitsioonid on esitajale silma jäänud ja suhtumine treeningutesse on teistele noortele eeskujuks.