Pühapäeval tähistatakse isadepäeva ja heisatakse Eesti lipud

Aasta isa tiitel antakse üle Eesti Naisliidu poolt kell 12 algaval kontsertaktusel Estonia kontserdisaalis. Kontserdi pealkiri “Isaga ja Isata” on inspireeritud maailmas toimuvast olukorrast, et avaldada toetust Ukrainas toimuvale. Eesti Naisliit on tiitlit Aasta isa omistanud aastast 1998.

Lisaks tähistatakse sel päeval kõikide laste isadepäeva Rakveres. Temaatilisi töötubasid korraldavad noorkotkaste Viru malev, kodutütarde Viru ringkond, Rakvere avatud noortekeskus, Punane Rist, JELD-WEN Eesti AS, Loomepisik, Athena Maja huvikool, JJ-Streeti tantsukool ja teised. Kehakinnituseks pakuvad suppi ja pannkooke naiskodukaitse Viru ringkonna naiskodukaitsjad ning kodutütarde Viru ringkonna noored. Kõik tegevused on isadepäeval tasuta ja need on kavas kella 12–16.