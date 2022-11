Ristmik, mis tõmbab autosid õnnetusse igal ajal

Paidelane Virge Võsujalg sõidab sel ristmikul iga päev. «Mul on vedanud, et pole plekimõlkimisse sattunud, aga ehmatavaid ja piduripedaali tallama panevaid olukordi on mul seal olnud küll,» ütles ta.

Võsujalg sõnas, et kohaliku elanikuna tunneb ta liikluskorraldust hästi ja võtab mööda Raudtee tänavat Pärnu tänavale lähenedes aegsasti hoo maha, sest teab, et peab teed andma. «Enamik minu juurde väljastpoolt Paidet tulevatest autojuhtidest ei saa aru, et Raudtee tänav pole peatee. Nad keeravad Maksimarketi ringilt ära ja sõidavad edasi kindlas usus, et on peateel,» selgitas ta.