Kauplused astuvad järjest nutiajastusse

Türi kesklinnas asuva COOP Konsumis tehti esimene suurem samm nutiajastu poole 2018. aasta suvel, kui kauplusse paigaldati kolm nutikassat. Hiljaaegu muutus nutikassade ala aga ühe tavakassa jagu veel ruumikamaks, nii et kontaktivabalt saab ostude eest maksta neljas nutikassas. Muudatusi on kesklinna kaupluses, aga ka Kalevi Konsumis teisigi.

«Vastab tõele,» ütles Järva tarbijate ühistu juhatuse liige Tiiu Lunts hiljaaegu kahes Türi kaupluses tehtud muudatuste kohta ning lisas, et ajad liiguvad järjest enam iseteeninduse poole ja tavakassade aeg hakkab ümber saama. Luntsi teada on Türi Konsumis täheldatud, et inimesed soovivad tihti maksta ostude eest sularahaga ning nüüd on laienenud nutikassade alal kahe puldi- ja kaardimaksekassa kõrval ka selline nutikassa, kus saab maksta sularahaga.