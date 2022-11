Kuigi oktoobris relvade loovutamise kampaania ajal Järvamaalt relvi ega lõhkematerjali ei loovutatud, oleks 20. sajandil peetud sõdu ja okupatsioone silmas pidades naiivne arvata, et meie kodud on ebaseaduslikust kraamist tühjaks saanud.

Lääne prefektuuri lubadegrupi koordinaator Kristi Laas sõnas, et enamasti jõuavad vanad püstolid ja püssid politseinikeni siis, kui inimesed avastavad neid elamute või vanade talumajade remondi käigus. «Neid on leitud nii majade seest kui ka majade küljest,» lausus ta. «Padruneid leitakse eri kohtadest, aga ka maad kaevates maa seest. On olnud juhus, kus inimese lehmad tallasid koplis maad ja muda seest tulid välja padrunid, samuti leiti ükskord padruneid aiamaalt maasse maetud supipoti seest.»