Karuoti luulekonkursil tegid ilma Türi õpilased

Seekordset luulekonkurssi kommenteerib hindamiskogu liige Helen Arusoo järgmiselt: „Metsaoti puhul on vahva see, et mõned toredad riimid on meil kõigil ju kohe keeleotsa peal: karu-taru-maru, metsaott-unekott, und-lund, aruke-karuke, nott-ott. Neid riime olid lapsed ka palju kasutanud. Kui aga suhtumist karusse hinnata, siis valdavalt olid luuletused täis imetlust mesikäpa suhtes ja ootust, et temaga võiks kunagi kohtuda. Mõnele autorile oli see ka juba osaks saanud. Seda oli riimidest kohe ka tunda, mingi detail tõendas ehedat elamust. Üldiselt olid kõik väikesed ja veidi suuremad autorid silmnähtavalt vaeva näinud, et enne kirjutama hakkamist korralikult karude elu-oluga tutvuda. Siinkohal tänu õpetajatele ja vanematele. Vähe oli eksimusi laikäpa eluviisi kohta, mõni korduv väide siiski oli – et karu elab koopas või et karuisa ja karuema elavad aastaringselt koos – aga lubatud oli see fantaasialugudes, kus kõik mõtteuiud on alati oodatud.“