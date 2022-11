Maalasteaia unistus täitus 35 000 euro eest

Väätsa Lasteaia Paikäpp juhataja Ulvi Hantson ei suuda ära rõõmustada, et täna oligi see päev, mil sõimerühma 1,5 kuni kolmeaastased lapsed said tulla maja esimesel korrusel asuvatesse rühma uutesse ruumidesse. "Aastaid unistuseks olnud sõimerühma ruumid on tänasega lõpuks valmis ja need pisikesed jalakesed ei pea enam tatsama teisele korrusele," rõõmustas ta.