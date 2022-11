Paide Linnameeskond mängis end medalitele ja otseteed Konverentsiliigasse

Täna Tartus toimunud jalgpalli Premium liiga viimases voorus oli Paide Linnameeskonnal mängus au olla Eesti kõrgliiga kolme parema hulgas ja otsepääs Konverentsiliiga esimesse eelringi, mis toob automaatselt kaasa veerand miljoni euro suuruse toetuse UEFA-lt. Ülipõnev ja tasavägine mäng hoidis pingul kõikide närvid, kuid seekord piisas Paidele ka 1:1 viigist, et hooaja eesmärk täita ning tõestada, et tegemist on Eesti tippjalgpalliklubiga.