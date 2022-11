Meeleavaldus ei tule üksnes maamaksu tõstmise vastu, sellega liituvad ka lapsevanemad

Meeleavaldus toimub just enne volikogu istungit seetõttu, et 17. novembril on teisel lugemisel eelnõu, mis kergitaks Paide linna haldusterritooriumil põllumaa maksumäära seniselt ühelt protsendilt kahele protsendile.

Meeleavaldust veab eest EKRE, kes on taotlenud selleks ka vajaliku loa. Paide linnavolinik ning riigikogu liige Kalle Grünthal rääkis, et meeleavaldusel osalejate hulk prognoositav, kuid praeguseks on teada antud vähemalt seitsme põllumajandusmasina saabumisest , kohale tuuakse ka lägapütid. Ka on oodata, et nõudmisi tullakse toetama ka Tartust bussiga.