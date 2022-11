Põnevaid fakte: milline on Eesti isade koondportree?

Kui palju on Eestis isasid?

Eestis elas tänavu 1. jaanuari seisuga kokku 304 834 isa. Võrreldes eelmise aasta alguse seisuga on isade arv Eestis mõnevõrra suurenenud – 1. jaanuaril. 2021. aastal elas Eestis 304 657 isa.

Alaealiste laste isasid on 237 794 ehk 78% isadest kasvatab alaealisi lapsi.

Enam kui pooled (57%) Eesti isadest on abielus, 20% on vallalised või vabaabielus, 17% on lahutatud ja 4% lesestunud.

Üksikisasid on 7656.

Kui palju on isadel lapsi?

Keskmiselt on Eestis ühel isal kaks last (täpne statistiline keskmine: 1,93 last). Piirkonniti on kõige rohkem lapsi Antsla valla isadel (2,3 last).

Eesti isadest 37%-l on üks laps, 42%-l kaks last ja 21%-l kolm või enam last.

Kui vanad on isad?

Keskmine Eesti isa on 54-aastane. Isade keskmine vanus esimese lapse sünnil on 32 eluaastat (2021. aasta põhjal).

1. jaanuari seisuga oli alaealisi isasid Eestis 10, kokku on alaealiselt isaks saanuid 1245.

Üle 100-aastaseid isasid on Eestis 14.

Mis iseloomustab Eesti isasid?

Vähemalt 15-aastastest meestest 48,1% on isad: Rapla maakonnas lausa 59,5%, Tallinnas aga 44% meestest on isad.

Igal neljandal Eesti isal on kõrgharidus (26%).

Kui keskmiselt elab 70,3% Eesti rahvastikust linnalises või väikelinnalises piirkonnas, siis isade puhul on see näitaja 67,4%, ülejäänud elavad maal.

Kuna isadepäev on liikuv püha, siis tänavu saavad 736 isa olla topelt tähelepanu keskpunktis, sest neil on sel päeval ka sünnipäev.