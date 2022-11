Ministrid Riisalo ja Peterson: isad, võtke aega oma lastele ja hoidke enda tervist

„Isad ja emad näevad üha enam, kui oluline on nii laste kui ka pere jaoks tervikuna, et isa saaks igapäevasest lastekasvatamisest osa võtta – ühes kõigi seejuurde kuuluvate rõõmude ja väljakutsetega,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

"Aina enam isasid soovib laste kasvatamisse panustada ja emad on valmis seda vastutust jagama. Seda näitab meile hästi isapuhkuse ja jagatava vanemahüvitise statistika, sest järjest enam isasid võtab oma laste jaoks aja maha," lisas ta.

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni sõnul on omamoodi sümboolne, et isadepäev on just meeste tervise kuul.

„Praegune Eesti meeste tervis, mis meie naiste omale nii palju alla jääb, ei ole muutumatu loodusseadus, vaid meie mõjutada. Tööministrina ütlen, et töö on küll tähtis, kuid sellegagi tuleb piiri pidada ja võtta aega oma perele. Perele ja lastele pühendatud aeg on meeste tervise salarelv,“ sõnas minister Peterson.

Lastega tegelemine vähendab uuringute järgi meeste riskikäitumist, suurendab vastutustunnet ja hoiab kauem tervena. Lastega tegelemisel aitavad stressi vähendada head vanemlikud oskused, mille arendamiseks saab häid nõuandeid veebilehelt tarkvanem.ee.

Lapse õiguste ja vanemluse viimasest uuringust (2018.a) selgus, et Eesti lapsed soovivad isaga rohkem aega veeta. 56% lastest vastas siis, et sooviksid isaga rohkem koos aega veeta ja midagi toredat ette võtta.