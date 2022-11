Järva valla noortevolikogu jagas tublidele tunnustust

Laureaadid:

Noorte toetaja 2022 tiitli pälvis MTÜ Imavere Sotsiaalkapital / Nutikate Laste Fond

Alates 2013.aastast on MTÜ Imavere Sotsiaalkapitali juurde loodud fond noori toetanud. Rahaliste vahenditega saavad annetajad kaasa aidata, et fond oleks elujõuline. Ühing kasutab annetuste teel kogutud vahendeid ainult stipendiumide jagamiseks.

Nutikate Laste Fond on Imavere piirkonna noori stipendiumitega toetanud juba aastaid. Just nende toel on mitmed õppetöös ja huvitegevuses aktiivsed ja edukad noored saanud võimaluse oma huvidega süvendatult tegeleda. Tänavu toetati näiteks mototreeningutel osalemist ja ratsaspordiga tegelemist noortele, kes on selles vallas üles näidanud suurt aktiivsust ja häid tulemusi. Fond annab noortele motivatsiooni ja võimalusi lemmikaladega süvendatult tegeleda ning tunnustab neid, kes seda tõeliselt väärivad.

Noorte algatus 2022 tiitli pälvis Tuumikmeeskond. Projekti kuulusid: Karolin Kons, Maria Lisette Arand, Kirke Koppel, Helerin Luiker ja Kerle Koppel

Ühiselt läbiti Ideepahvaku projektikoolitus ja kirjutati elu esimene noorteosalusprojekt. Projekti raames kaasatud noored said kodanikuühiskonnas osalemise kogemuse ja võimaluse sellest vajalikke oskusi õppida. Ühiselt suurendati noorte teadlikkust Euroopa ühistest väärtustest ja põhiõigustest. Läbi tegevuste planeerimise arendati digi-ja meediapädevusi. Noored kohtusid maailmakohvikus kohalike poliitikakujundajatega. Koostööd demokraatlikus elus osalemiseks arendati Hiiumaa noortevolikogu ja MTÜde Elav Ruum ja Wildin Estoniaga. Noored ja avalik ruum päev Ervital. Õpiränne Hiiumaale Noorteala kogukonna hoovimüügipäeval.

Noorte heategu 2022 laureaat Emma Tuisk

Aravete keskkooli õpilane Emma Tuisk on noor, kes näeb, märkab ja hoolib ning soovib, et ka teised noored märkaksid rohkem. Emma Tuisk ei aktsepteeri kiusamist. Sellest lähtuvalt tegigi ta möödunud aasta veebruaris õpilasesindusele ettepaneku korraldada koolis noorelt-noorele kiusamisteemalised loengud. Kohe päris silmast-silma, ainult noored omavahel, ilma õpetajateta.

Ta kutsus üles noori enda lugusid kasvõi anonüümselt jagama. 16. veebruaril viidigi läbi kaks loengut - üks algklassidele, teine suurtele. Räägiti südamest-südamesse. Ka kiusajad ise rääkisid oma lugu ja põhjendasid, miks nad on nii teinud. See oli tõeline heategu oma kaasõpilastele. See pani noored endale otsa vaatama ning kiusamise peale mõtlema.

Tegija Noor 2022 laureaat Marta-Ann Grossfeldt

Albu põhikoolis õppiv Marta-Ann Grossfeldt inspireerib kaaslasi arutlema nii päevakajaliste kui filosoofiliste teemade üle. Ta omab väga häid juhi omadusi ning oskab teisi noori motiveerida. Ta on väga loominguline, abivalmis, aktiivne ja teotahteline noor. Tema eestvedamisel on toimunud mitmed kooli ja noortekeskuse üritused. Ta on kooli esindanud väga mitmetel olümpiaadidel ja noppinud sealt auhinnalisi kohtasi. Oma kohusetundliku suhtumise, väga heade õpiharjumustega on ta pälvinud paljude lugupidamise. Ta on kaasõpilastele eeskujuks, heaks inspireerijaks ja motiveerijaks.