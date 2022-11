Jõuluaegne heategevuskampaania tuleb taas

Vabatahtlikest koosnev organisatsioon kogub eraisikute ja ettevõtete annetusi, komplekteerib vastavalt laste soovidele kingitused ning toimetab need näiteks haiglas ravil viibivatele lastele ja lastekodulastele isiklikult ja lõbusalt kohale. Projekti on edukalt ellu viidud juba 14 aastat, mille jooksul on jagatud jõulurõõmu tuhandetele lastele kõigis Eestimaa nurkades. Käesoleval aastal on projekti eelarveks arvestatud ligi 20 000 eurot.