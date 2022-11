Balti terviseministrid ja tervisepoliitika juhid vaagivad Vilniuses uute ravimite kättesaadavust

„Balti riigid on väga sarnases olukorras. Ravimid moodustavad väga suure osa meie tervishoiu eelarvetest ja on ka inimestele päris kallid. Eriti need kõige uuemad, mille osas on samas patsientidel tihti ka väga suured ootused,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. „Ravirahast tuleb ravida kümneid tuhandeid ja nii jääb kulukateks katseteks väga vähe ruumi. Selle pärast on väga vajalik jagada partneritega infot uute ravimite kliinilise kasu kohta ning leida ka viise nende soodsamaks hankimiseks.“