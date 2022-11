Koeru keskkool asub võitlema toiduraiskamise vastu

14.-18.novembrini jälgitakse ligi 70 Daily koolisööklas üle Eesti, sh ka Koeru keskkoolis tekkinud toidujäätmete kogust. Äravisatud toidukogused kaalutakse iga päeva lõpus üle ja info kantakse avalikult koolisööklas olevasse tabelisse. Nädala lõpus selgub võitja ehk kool, kus õpilase kohta raisatakse kõige vähem toitu.

Ettevõtte müügi- ja turundusjuhi Tiiu Endriksoni sõnul on nende algatuse eesmärk innustada kooliperesid läbi võistlusmomendi vähendama ära visatava toidu hulka. „Kui õpilased ja personal näevad pidevalt äravisatud toidu koguseid, tekib automaatselt sportlik hasart kaalunumber iga päevaga aina väiksemaks saada,“ lisas Endrikson.

Daily kaubamärgi all toitlustusteenust pakkuva Baltic Restaurants Estonia ja Stockholmi Keskonnainstituudi Tallinna Keskuse uuringust selgub, et Eesti koolide ja lasteaedade sööklates visatakse aastas ära 1900 tonni ehk pea 95 autokoormatäit kvaliteetset toitu. Valdav osa sellest ehk 80% toidukaost tuleb just õpilaste taldrikutelt.

Eelmisel aastal suutis Daily keskkonnakuu raames tehtud teavitustööga vähendada õpilaste taldrikutelt äravisatava toidu kogust 20% võrra. „Õpilased hakkasid tõstma endale portsjoneid, mida jõutakse ära süüa. Lisaks toimib motiveerivalt ka võistlusmoment teiste koolidega,“ lisas Endrikson. „Kaalumise tulemused on meile heaks tagasisideks, millest lähtuvalt saame viia sisse muudatused menüüdes ja toidukoguseid paremini planeerida.“

Lisaks õpilaste taldrikutelt äravisatavale toidule tekib ülejääke ka köögis. „Mida suurem on hankes seatud valiku rohkus, seda suurem on ka äravisatud toidu kogus, näiteks Tallinna hanke tingimused näevad paljudes koolides ette et koolisööklas peab kuni viimase sööjani olema letis 4 erinevat praadi, 3 sooja lisandit ja neli salatit,“ lisas ettevõtte juht Aaro Lode. „Kui koolilõuna menüüs oleks valikus üks põhiroog, neli salatit ja kaks sooja lisandit, oleks planeerimine lihtne, kuid tänase valikuga ei suuda kokad ette ennustada, mida ja kui palju õpilased söövad.“

Keskkonnakuu raames korraldatakse ka Tuleviku koolitoidu ideekonkurss, mille käigus loovad õpilased videosid sellest, kuidas tuleks nende arvates juurutada koolisööklates keskkonnahoidu, et koolitoitlustus oleks tervislik, toitev ja säästlik. Samuti leiavad aset tasuta harivad veebiloengud, millest on oodatud osa võtma nii kooliõpilased, koolide personal, lapsevanemad kui ka teised toiduvaldkonnast huvitatud inimesed.