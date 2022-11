Politsei- ja Piirivalveamet jagas tunnustust silmapaistvate teenete eest

Petuskeeme on väga palju ning samuti on väga palju neid inimesi, kes tõsimeeli arvavad, et nemad sellise skeemi ohvriks kunagi ei lange. Kahjuks peame aga tõdema, et reaalsus on hoopis midagi muud. Petuskeemi ohvriks langemine ei küsi vanust, sugu, haridustaset, asukohta, jne. Petturid on osavad ning nende alahindamine või ootus, nende kehvemast positsioonist on vaid lootus. Organiseeritud kuritegevus laiendab väga tugevalt oma haardeid küberkeskkonnas ja pettused on üks selle sektori laialdasema levikuga osasid.

Petturid kasutavad osavalt ära näiteks pühade eelset intensiivsemat ostlemise aega, matkides ausaid sooduspakkumisi ja plaanides nii ostja tühjade pihkudega jätta. Võib olla väga keeruline eristada petuskeemi ausast pakkumisest. Samuti kasutatakse ära inimeste nõrka psühholoogilist seisundit, meelitades sellega neilt välja suurema summa raha erinevate lubadustega, mis kunagi ei realiseeru. Samuti võib olla väga keeruline antud ohvrit veenda, et tegemist on petuskeemiga ja edasine suhtlus petturiga tuleb lõpetada ning samuti tuleb koheselt lõpetada ka petturile rahakannete teostamine.

Just selliste tegevuste märkamise ja kahjude ennetamisega tegeleb SEB turbekeskuse turbejuht Kätlin Kukk, kes on võtnud südameasjaks selle, et ühiskonda teadlikumaks muuta ning et võimalikult vähesed inimesed pettuste ohvriks langeksid.

„Alati on tore, kui sinu pingutusi märgatakse ja tunnustatakse, mis näitab, et küllap teeme õiget asja. Minu töös juhtub tihti seda, et mind küll kuuldakse, aga ei kuulata ehk et inimesed võtavad koheselt hoiaku, see ei puuduta mind, minuga seda ei juhtu. Reaalsus on aga see, et tänased petuskeemis on juba nii lihvitud, et ohvriks langeb kes iganes. Seega teen kõik endast oleneva, et antud teemast võimalikult palju rääkida ja seeläbi inimesi ohtudest teavitada. See on hea võimalus anda omapoolne panus ühiskonna heaollu“ kommenteerib Kukk tunnustust.

Pettuste ennetamise roll on panga jaoks väga oluline, kuna lihtsam on pettust ära hoida kui hiljem juhtunud tagasi pöörata. „Teeme kõik endast oleneva, et ohver meilt abi saaks. Kuid kõige rohkem meeldivad mulle siiski teavitused, kus midagi juhtunud pole. Lihtsam ja odavam on olukordasid ennetada, kui tegeleda tagajärgedega“ ütleb Kukk.